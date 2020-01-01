Алиса Окулова Штрафы за неповиновение силовикам возросли в четыре раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на массовых акциях и за нарушение порядка их проведения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Штраф увеличился с 500–1000 руб. до 2–4 тыс. руб. При этом теперь возможно назначать обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Максимальное наказание за неповиновение силовикам осталось без изменений — 15 суток ареста. Повторное невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны во время митинга будет стоить от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Воспрепятствование выполнению служебных обязанностей силовиков повлечёт штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы от 100 до 200 часов. Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс., для юрлиц — от 70 тыс. до 200 тыс. руб.

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