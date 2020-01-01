Пермский НОЦ начал сотрудничать с Мировым нефтяным советом Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» (НОЦ) вошёл в состав ассоциации «Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета» (РНК МНС). Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Ассоциация «Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета» (РНК МНС) осуществляет деятельность с 1958 года. Она была создана как Национальный комитет СССР по нефти, в последующем переименовывалась в Советский национальный комитет по участию в мировых нефтяных конгрессах, Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета по организации и проведению мировых нефтяных конгрессов. Участие в ассоциации позволит пермскому центру получать новейшую научную информацию и данные о текущем положении в мировой нефтегазовой отрасли.

НОЦ «Рациональное недропользование» создан в 2019 году на основе взаимодействия Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского государственного национального исследовательского университета. В состав научно-образовательного центра входят 105 российских и зарубежных лабораторий и кафедр, привлечено почти 700 исследователей. Кроме того, в нём работают свыше 5 тыс. инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей страны. Партнёрами центра стали более 50 крупнейших российских, в том числе пермских, и зарубежных предприятий, на которых заняты около 98 тыс. специалистов.

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