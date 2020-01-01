Власти Перми нашли взаимопонимание с водителями маршрута №4 Поделиться Поделиться Твитнуть

Состоялась встреча представителей перевозчика, водителей маршрута №4, руководства городского департамента транспорта и МКУ «Гортранс». Городские власти учли предложения водителей и нашли компромиссные решения на время тестового режима бескондукторной оплаты, сообщает пресс-служба администрации Перми.

На встрече руководство ООО «РТ-Лайн» доложило о проведённой с водительским персоналом работе, найдены пути выхода из конфликтной ситуации, возникшей в связи с запуском третьего этапа тестового режима бескондукторной системы.

Сейчас перевозчик переоборудовал рабочие места водителей таким образом, чтобы сбор оплаты проезда стал более удобным для водителей и пассажиров. Также на автобусном маршруте №4 «ДС «Молот» — «Микрорайон Нагорный» было скорректировано расписание, которое позволяет водителям управлять транспортом в более спокойном скоростном режиме. Таким образом, маршрут продолжает своё участие в тестовом режиме сбора оплаты проезда без участия кондукторов.

Также водители этого маршрута внесли предложения по организации работы контрольно-ревизорской службы во время проверки оплаты проезда на линии. Департамент транспорта и МКУ «Гортранс» прорабатывают этот вопрос. Отметим, что тестовый режим бескондукторной системы оплаты проезда был запущен именно с целью выявить слабые места, чтобы своевременно отработать и наладить процесс сбора оплаты проезда без участия кондуктора.

Напомним, с 1 февраля на двух автобусных и одном трамвайном маршрутах запущен в тестовом режиме сбор оплаты без участия кондуктора. Это сделано для того, чтобы оценить готовность общественного транспорта города Перми к переходу на бескондукторную оплату проезда.

С 15 февраля стартовал третий этап тестового режима бескондукторной оплаты проезда, во время которого кондукторы отсутствуют в салоне транспортного средства. Сбор наличной оплаты и выдачу пересадочных талонов, по условиям тестирования системы, осуществляют водители.

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