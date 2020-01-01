Елена Лодыгинажурналист
Глава комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник стала вице-спикером Пермской гордумы
Она сменила ушедшего на работу в мэрию Алексея Грибанова
Депутаты Пермской гордумы утвердили нового вице-спикера гордумы. Им стала Наталья Мельник, которая ранее возглавляла комитет по бюджету и налогам. Кандидатуру Натальи Мельник предложил врио председателя гордумы Дмитрий Малютин.
Ранее место вице-спикера в Пермской гордуме занимал Алексей Грибанов, но он перешёл на работу в горадминистрацию и занял должность заместителя главы города по социальным вопросам.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.