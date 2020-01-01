Елена Лодыгина журналист Глава комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник стала вице-спикером Пермской гордумы Она сменила ушедшего на работу в мэрию Алексея Грибанова Поделиться Поделиться Твитнуть

Наталья Мельник

Константин Долгановский

Депутаты Пермской гордумы утвердили нового вице-спикера гордумы. Им стала Наталья Мельник, которая ранее возглавляла комитет по бюджету и налогам. Кандидатуру Натальи Мельник предложил врио председателя гордумы Дмитрий Малютин.

Ранее место вице-спикера в Пермской гордуме занимал Алексей Грибанов, но он перешёл на работу в горадминистрацию и занял должность заместителя главы города по социальным вопросам.

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