Елена Синица Судебные приставы обязали краевой минздрав закупить лекарства для тяжелобольных детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Судебные приставы обязали министерство здравоохранения Пермского края предоставить детям, страдающим спинальной мышечной атрофией, дорогостоящий препарат «Спинраза». Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Пермскому краю.

По данным ведомства, всего на исполнении у пермских приставов находилось пять судебных решений с требованием обеспечить таких пациентов необходимым лекарственным препаратом. Цена одной инъекции препарата составляет более 8 млн руб.

За неисполнение требований в отношении регионального минздрава приставы составили три протокола об административном правонарушении. По каждому протоколу был назначен штраф в размере 30 тыс. руб. Из-за отсутствия оплаты в установленный срок суд увеличил сумму до 60 тыс. руб. Также уклонение от исполнения наказания привело к взысканию исполнительского сбора, сумма которого составила 10 тыс. руб. по каждому из назначенных штрафов.

В итоге необходимый препарат был закуплен и доставлен в Пермский край.

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