Елена Синица
Судебные приставы обязали краевой минздрав закупить лекарства для тяжелобольных детей
Судебные приставы обязали министерство здравоохранения Пермского края предоставить детям, страдающим спинальной мышечной атрофией, дорогостоящий препарат «Спинраза». Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Пермскому краю.
По данным ведомства, всего на исполнении у пермских приставов находилось пять судебных решений с требованием обеспечить таких пациентов необходимым лекарственным препаратом. Цена одной инъекции препарата составляет более 8 млн руб.
За неисполнение требований в отношении регионального минздрава приставы составили три протокола об административном правонарушении. По каждому протоколу был назначен штраф в размере 30 тыс. руб. Из-за отсутствия оплаты в установленный срок суд увеличил сумму до 60 тыс. руб. Также уклонение от исполнения наказания привело к взысканию исполнительского сбора, сумма которого составила 10 тыс. руб. по каждому из назначенных штрафов.
В итоге необходимый препарат был закуплен и доставлен в Пермский край.
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