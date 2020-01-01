Депутаты гордумы одобрили смену зонирования в микрорайоне Пролетарском для строительства многоэтажки Поделиться Поделиться Твитнуть

В среду, 24 февраля, большинством голосов депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании одобрили смену зонирования в микрорайоне Пролетарском (участок на ул. Докучаева, 23), где строительная компания ПЗСП планирует построить 18-этажный жилой дом.

Сейчас территория находится в зоне Ц-6 (зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства), компании требуется зона Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) с высотностью 18 этажей.

Дискуссия возникла на предмет соцобеспеченности района в случае многоэтажного строительства. Представители застройщика отметили, что в ближайшие годы планируется строительство детсадов на ул. Костычева, 16, а также на Ветлужской, 89а.

Отметим, что ранее на месте будущего строительства располагалась станция АЗС.

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