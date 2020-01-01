Мария Сыропятова В строящемся ТРЦ в Перми откроются магазины семи федеральных брендов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Весной 2021 года в ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) откроются семь магазинов федеральных торговых сетей: «Леонардо», COLIN’S, US Polo, Gloria Jeans, Kari, DNS и «Л’Этуаль». Об этом сообщили в пресс-службе компании-девелопере — Malltech.

«Леонардо» (768 кв. м), DNS (168 кв. м), COLIN’S (408 кв. м), Gloria Jeans (803 кв. м) и Kari (500 кв. м) будут расположены на втором этаже. U.S. Polo (124 кв. м) и «Л’Этуаль» (875 кв. м) будут находиться на первом этаже.

Напомним, открытие ТРЦ «Планета» запланировано на конец I кв. нынешнего года. Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м. Сейчас строительство ТРЦ находится на этапе отделочных работ.

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