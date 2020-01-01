В Пермском крае две недели подряд фиксируется снижение суточного заражения COVID-19 За сутки — 222 новых случая Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 222 новых случая заражения COVID-19. То есть уже 14-е сутки подряд наблюдается суточное снижения динамики новых заболевших. Также за сутки вылечились 137 человек, скончались напрямую от коронавируса — 12.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 46 038 случаев заражения, 38 016 — вылечились, 2816 — скончались (1694 — напрямую от коронавируса, 1166 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине остаются 2610 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 72 пациента, доля свободного коечного фонда составляет 44,5%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.