Мария Сыропятова В Перми создадут муниципальное предприятие по уборке снега Оно будет заниматься работами в центральном планировочном районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для уборки снега в центральном планировочном районе Перми создадут муниципальное предприятие. О принятом решении в мэрии на заседании Пермской городской думы рассказал замглавы Перми и начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич.

«В течение марта должна появиться дорожная карта. Идея здравая и живая, но насколько быстро реализуем, сложно сказать, поскольку это обусловлено формированием бюджета», — пояснил Анатолий Дашкевич.

По итогам мониторинга зимнего содержания дорог временной комиссией Пермская городская дума рекомендовала мэрии обратить внимание на необходимость усиления качества очистки дорог первой категории: на соблюдение стандартов по уборке от снега и наледи парковочных карманов, тротуаров и использование на них противогололёдного материала «Бионорд». До 1 мая в Пермскую городскую думу должен быть представлен отчёт об объёмах выполненных подрядчиками работ по очистке Перми в зимний сезон-2020/2021 и выставленных в отношении них штрафных санкций.

Напомним, впервые об обсуждении идеи по созданию муниципального предприятия по уборке снега в центре Перми рассказал в интервью телеканалу ВЕТТА врио главы Перми Алексей Дёмкин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.