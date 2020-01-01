Названы 50 лучших работодателей России Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: VERRA

В авторитетный рейтинг лучших работодателей России 2020, который подготовила компания HeadHunter, вошли пять предприятий Пермского края. В ТОП 50 в своих номинациях попали Камкабель и автомобильная компания VERRA, занявшая 45 место в группе средних предприятий, сообщает пресс-служба VERRA.

Всего в рейтинге участвовали 957 компаний России.

VERRA впервые участвовала в таком рейтинге и сразу же уверенно вошла в компанию именитых конкурентов, таких как 2ГИС, Bosh, Pfizer, Дом.РФ и другие.

Фото: VERRA

Анна Бояршинова, генеральный директор компании:

— Основа нашей корпоративной культуры — команда и лидерство. Мы всегда знали, что у нас одна из сильнейших команд в стране, состоящая из лучших звезд. Сегодня это подтверждено результатами авторитетного и масштабного рейтинга Headhunter, отметившего нас как «привлекательного и открытого работодателя, успешно развивающего HR-процессы и имидж компании». Это большая победа и заслуга всей команды. VERRA с космической скоростью ворвалась в российский рейтинг и заняла там достойное место. Нам есть чем гордиться и чем встретить новых сотрудников, которые активно выбирают одного из лучших работодателей в Пермском крае и в России.

Фото: VERRA

Рейтинг работодателей России hh.ru — наиболее масштабный и авторитетный рейтинг страны, в котором проводится анализ компании с трех сторон:

— внешняя оценка — Мнение кандидатов, ищущих работу. Они выбирают компании, в которых хотели бы работать;

— внутренняя оценка — Готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя;

— оценка развития HR-процессов в компании

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