SMART-квартиры: жильё на вырост Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Пережив период самоизоляции, многие пересмотрели свой взгляд на то, каким должно быть идеальное жильё: большое внимание теперь уделяется наличию закрытого двора и внутренней инфраструктуры, а также зонированию и функциональности пространства, большому количеству комнат, удобным местам для хранения, наличию лоджии или балкона. Об этом напоминает пресс-служба PAN City Group.

При этом основной покупательский спрос фокусируется на квартирах площадью выше средней. Такие квартиры наиболее востребованы у покупателей с детьми — это либо первая собственная квартира для семьи, либо улучшение жилищных условий, связанное с рождением детей. Среди покупателей «семейных» квартир популярностью пользуются трёхкомнатные квартиры евроформата с объединённой кухней-гостиной, которые вполне могут сравниться по функциональности с классической «трёшкой», но более доступны по цене.

PAN City Group

Так, в ассортименте планировочных решений ЖК SMART City1 остались всего три трёхкомнатные квартиры-студии площадью 57,2 кв. м. Просторная кухня-гостиная 17,4 кв. м, раздельный санузел и две отдельные спальни — отличный вариант для семьи с детьми. В квартирах предусмотрены предчистовая отделка White box и лучевая система отопления — это позволит будущим жителям реализовать в квартирах индивидуальные дизайнерские решения. Высокий класс энергетической эффективности жилого комплекса, автоматизированные приборы учёта в каждой квартире и своя газовая котельная — это значительная экономия на коммунальных платежах.

Большой популярностью также пользуется трёхкомнатная квартира-студия площадью 65,8 кв. м. Это по-настоящему «умная» планировка: просторную кухню-гостиную 21 кв. м можно грамотно зонировать, выделив обеденную, кухонную зону и зону гостиной, сделав главное в доме пространство удобным, функциональным и красивым.

PAN City Group

Две 13-метровые комнаты правильной формы, два санузла и вместительный коридор с нишей для шкафа-купе или гардеробной — такая квартира удовлетворит даже самые высокие требования семьи к функциональности и удобству. Это очень светлая и тёплая квартира, а с 12-го по 16-й этаж квартиры данной планировки окнами выходят на две стороны — юг и запад. Успевайте купить: таких квартир осталось всего три.

Многие покупатели стараются одновременно с покупкой квартиры приобрести машино-места, поскольку ранняя покупка позволяет выбрать наиболее удачное и самое близкое расположение машино-мест от лифта, ведущего к квартире2. Успевайте зафиксировать выгодную цену на парковку, ведь с ростом дома она тоже увеличивается: при единовременной оплате за наличные или с привлечением ипотечных средств3 вы приобретаете машино-место по минимальной стоимости — 550 тыс. руб. Машино-места можно приобрести и в рассрочку с ежемесячным платежом 10 тыс. руб. сроком до конца строительства жилого квартала

Понимая, что зачастую семья приобретает квартиру с использованием мер господдержки — материнского капитала, семейной ипотеки и т. п., вкладывая при этом в покупку средства от продажи вторичного жилья, застройщик предлагает специальные условия рассрочки платежей при одновременной реализации имеющегося жилья через специалистов PAN City Group4, а также ипотечные программы от ведущих банков по ставке от 5,99%5 годовых.

PAN City Group

ЖК SMART City — это безопасный закрытый двор, система Face ID, видеодомофон и 24 камеры видеонаблюдения круглосуточно в вашем смартфоне: вы всегда сможете проследить весь путь перемещения ваших детей на территории жилого квартала. Безбарьерная среда, консьерж-сервис 24/7, магазины, кафе и спортивные студии на первом этаже комплекса, подземный паркинг — именно из таких деталей складывается максимальный комфорт нового высокотехнологичного жилья.

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City или получить консультацию у специалистов отдела продаж по телефону 207-17-07.Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через приложение PAN в AppStore и PlayMarket .

1ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская, 52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/

2Выход из лифтового холла первого этажа каждой секции возможен в помещение автостоянки ЖК SMART City на 70 машино-мест, расположенной на первом этаже дома, отм. -0,900. Выход из помещения автостоянки ЖК SMART City на 19 машино-мест, расположенной в техническом подвале, отм. -3,950, осуществляется на улицу.

3Ипотека АО КБ «Урал ФД». Пермь, Ленина, 64. Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020. Подробности — в офисах банка, на сайте www.klookva.ru или по телефону колл-центра 8 800 100 10 40 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).

4PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

5Процентная ставка по ипотеке 5,99% предоставляется при кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 №566 на покупку объекта долевого строительства: г. Пермь, ул. Стахановская д. 52а, при первоначальном взносе от 15% на срок до 25 лет. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.klookva.ru или по телефону колл-центра 8 800 100 10 40 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. АО КБ «Урал ФД». Пермь, Ленина, 64. Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020.

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