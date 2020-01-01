Григорий Серёдкин «Звезда» вновь победила на пермском предсезонном турнире «Амкар» потерпел второе подряд разгромное поражение Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Звезда»

Минувшим днём пермские ФК «Амкар» и ФК «Звезда» провели по второму матчу в рамках пермского товарищеского турнира «Пермь Великая» (0+), который проходит в одноимённом футбольном манеже.

Так, «Звезда» вновь победила. На этот раз — с крупным счётом. Пермяки разгромили ильинский «Ильпар» — 5:0. Дублем в первом тайме отметился 18-летний полузащитник «Звезды» Тимур Абдрашитов. В первые 10 минут игры он замкнул прострел Владимира Лаптева и поразил ближнюю «девятку» ворот ильинцев. На 29-й минуте связка Лаптев-Абдрашитов принесла ещё один гол.

А на 39-й минуте Владимир Лаптев оформил третью голевую передачу в тайме. Он вывел находящегося на просмотре форварда и воспитанника казанского «Рубина» Илью Порохова один на один с вратарём. Тот свой момент реализовал — 3:0.

На старте второго тайма отличился капитан «Звезды» Евгений Тюкалов, отправивший мяч в пустые ворота гостей после передачи Максима Лаука — героя прошлой встречи. А на 76-й минуте форвард пермяков Кирилл Кочетов завершил разгром — 5:0.

В результате, «Звезда» одерживает вторую победу подряд. На старте турнира подопечные Рустема Хузина обыграли «Спартак» из Туймазы — 2:1.

А «Амкар» со счётом 0:5 уступил представителю ПФЛ — ФК «Зенит-Ижевск». Это второе подряд разгромное поражение «красно-чёрных» на турнире. Ранее «Амкар» проиграл «Металлургу» — 0:3.

Напомним, турнир «Пермь Великая» проходит в краевой столице с 22 по 26 февраля. В турнире участвуют шесть команд — пермские ФК «Амкар» и ФК «Звезда». А также клуб группы «4» ПФЛ — ФК «Зенит-Ижевск» и ещё три клуба III дивизиона — ФК «Ильпар» (пос. Ильинский), ФК «Металлург» (г. Аша) и ФК «Спартак» (г. Туймазы).

Следующий матч «Амкар» проведёт 24 февраля. В 13:00 по пермскому времени возрождённый клуб сыграет с «Ильпаром» (0+). А «Звезда» в 18:00 сыграет с «Металлургом» из Аши (0+).

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