Елена Синица Минтруд предложил проект о досрочной пенсии Поделиться Поделиться Твитнуть

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Министерство труда и социальной защиты РФ направило в правительство проект о досрочной пенсии для части работников. Об этом сообщает РИА НОВОСТИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минтруд России подготовил и направил в правительство проект постановления о внесении изменений в постановление правительства... «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учётом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение», — сообщили в пресс-службе.

Проект предусматривает включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников. В том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

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