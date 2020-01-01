Елена Лодыгина журналист В Пермском крае за сутки зафиксировано 230 случаев коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Роспотребнадзор опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом в Пермском крае. За предыдущие сутки в регионе зафиксировано 230 новых случаев заражения COVID-19: 50 человек госпитализированы, 180 — лечатся амбулаторно.

Больше всего заражённых среди лиц в возрасте старше 65 лет, 62 заболевшим — от 50 до 64 лет, 55 заражённым — от 30 до 49 лет. За предыдущие сутки коронавирус выявлен у 21 ребёнка.

Общее число инфицированных достигло 45 816 человек. Ежесуточный прирост больных составил 0,5%, коэффициент распространения болезни — 0,94. Умерли от коронавируса за сутки в Пермском крае три человека, общая летальность от COVID-19 составила 1682 человека.

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