Елена Лодыгина журналист В Перми ищут подрядчиков для ремонта двух памятников культурного наследия Фасады двух зданий оценили в сумму больше 2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» 19 февраля объявило два аукциона на капитальный ремонт фасадов двух объектов культурного наследия: «Особняка купца Жирнова с воротами» на ул. Пермской, 57 и «Усадьбы купчихи М. Т. Киселёвой» на ул. Ленина, 27. Стоимость работ по первому объекту оценена в 1,259 млн руб., второму — в 771,3 тыс. руб.

Как сказано в конкурсной документации по особняку купца Жирнова, подрядчик должен провести подготовительные работы (вручную очистить поверхность фасада от перхлорвиниловых и масляных красок), воссоздать тяги и откосы, провести ремонт штукатурки, окраску фасада, заменить водосточную систему, воссоздать лицевую поверхность кирпичной кладки и откосов и провести другие работы. Все работы по двум объектам должны быть выполнены до 1 октября 2021 года.

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