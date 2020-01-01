Елена Лодыгина журналист В Пермском крае выявлено 233 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Роспотребнадзор опубликовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 233 новых случая заражения COVID-19. Среди новых заражённых 43 человека проходят лечение в больницах, 190 — амбулаторно.

Наибольшая часть заболевших — женщины (135 человек). Также среди заболевших зафиксированы 10 детей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 45 586 человек. Ежесуточный прирост больных составил 0,5%. Коэффициент распространения болезни — 0,94.





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