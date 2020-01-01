Елена Лодыгина журналист Бывшего конкурсного управляющего «Порта Березники» обвиняют в невыплате заработной платы Сумма задолженности превысила 9 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Уральская транспортная прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении бывшего конкурсного управляющего ОАО «Порт Березники», которого обвиняют в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) и сокрытии денежных средств (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый, имея реальную финансовую возможность для выплаты заработной платы, не принял действенных мер по погашению задолженности перед 96 работниками организации на сумму свыше 9 млн руб.

Кроме того, он скрыл денежные средства, за счёт которых могло быть произведено взыскание налогов, и осуществлял расчёты с контрагентами через третьих лиц, минуя собственные расчётные средства.

В настоящее время задолженность по заработной плате сокращена до 400 тыс. руб. В обеспечение гражданского иска на имущество обвиняемого наложен арест.

Напомним, ОАО «Порт Березники» было признано несостоятельным (банкротом) в марте 2017 года. В отношении предприятия была введена процедура конкурсного производства. Общая стоимость всего имущества составила 108,7 млн руб. Цена не находящихся в залоге объектов — 46,2 млн руб.

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