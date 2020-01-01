За сутки в Прикамье скончались 20 инфицированных COVID-19 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 235 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, динамика по числу новых заражений сокращается одиннадцатые сутки подряд.

Также за сутки выздоровели 277 человек, 20 — скончались (18 — непосредственно от вируса, двое — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, с начала пандемии в регионе зафиксировано 45 353 случая заражения COVID-19, 37 649 — вылечились, 2817 — скончались (1665 — непосредственно от коронавируса, 1152 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 2667 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 69 инфицированных, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях региона составляет 50,9%.

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