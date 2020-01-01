Нефтяники Прикамья вручили награды в канун Дня защитника отечества Поделиться Поделиться Твитнуть

В субботу, 20 февраля, состоялось торжественное собрание работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае в честь Дня защитника Отечества и 30-летия Компании «ЛУКОЙЛ». В рамках собрания вручены 28 благодарственных писем, почётных грамот и наград, сообщают в пресс-службе компании.

«23 февраля — день, когда мы поздравляем тех, кто защищал и защищает Родину и кто верен канонам мужества в любой ситуации, на любом рубеже. В лукойловских организациях Прикамья — порядка 600 участников боевых действий, локальных конфликтов и ликвидаторов аварии на АЭС в Чернобыле. Вы — эталон доблести, пример истинного мужества. А ещё — высочайшего профессионализма. В том числе благодаря вашему труду мы, нефтяники, вызовы времени принимаем спокойно и уверенно, остаёмся верны планам и достигаем поставленных целей», — отметил, обращаясь к участникам собрания, представитель президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

13 памятных подарков на торжестве были вручены ветеранам отрасли, а также участникам боевых действий, ликвидаторам чрезвычайных ситуаций и кадровым офицерам. Среди самых титулованных пермских нефтяников-защитников Отечества — генерал-майор в отставке, кавалер орденов Красной звезды и за Службу в вооруженных силах СССР 3-ей степени, заслуженный военный специалист РФ, ветеран боевых действий Анатолий Самойлов.

В этом году на формат церемонии награждения повлияли действующие в регионе ограничения в связи с пандемией коронавируса. Торжественное собрание состоялось в режиме видеоконференцсвязи нескольких организаций группы «ЛУКОЙЛ»: основной стала площадка ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ, к ней подключались залы предприятий «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», а также филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» «ПермНИПИнефть».

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.