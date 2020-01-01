Квартира в пермской новостройке вошла в ТОП-10 самый больших в ПФО Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Ива-Девелопмент»

Квартира площадью 141,7 кв. м в жилом доме в пермском «Спортивном микрорайоне Ива» на ул. Сакко и Ванцетти вошла в ТОП-10 самых больших на рынке нового жилья Приволжского федерального округа по версии аналитиков ЦИАН.

Согласно объявлению о продаже, владельцы просят за неё 8,3 млн руб.

Самая просторная из продающихся квартир в новостройках ПФО расположена в ижевском ЖК Eco Life Весна, её площадь — 581,8 кв. м. Владельцы просят за неё 27,7 млн руб.

На втором месте — квартира площадью 461 кв. м в казанском ЖК Atlantis Deluxe (заканчивается строительство). Её цена — 92,2 млн руб.

На третьем — квартира площадью 260 кв. м в саратовском ЖК «Крылья». Её цена — 11,5 млн руб.

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