Елена Синица В Прикамье зарплатные ожидания мужчин больше, чем у женщин, на 13 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае средняя заработная плата, на которую претендуют мужчины, составляет 40 тыс. руб. Это на 13 тыс. руб. больше зарплатных ожиданий женщин в крае. Такие данные приводит служба исследований рекрутингового портала hh.ru

По данным исследования, наиболее высокие запросы наблюдаются у соискателей-мужчин из высшего менеджмента — 75 тыс. руб. (женщины претендуют на 45 тыс. руб.), а также из сферы добычи сырья — 70 тыс. руб. (у женщин — 35 тыс.). Напротив, наиболее скромные запросы отмечаются у мужчин из профессиональных сфер «административный персонал», «туризм, гостиницы, рестораны» и «искусство, масс-медиа» — по 30 тыс. руб.

Отмечается, что в Прикамье нет ни одной профессиональной сферы, где зарплатные ожидания мужчин были бы ниже ожиданий женщин.

Средняя зарплата в вакансиях, на которые приглашают мужчин, в Пермском крае в 2020 году составила 40 тыс. руб., что на 5 тыс. руб. больше, чем в 2019 году. Женщин в 2020 году приглашали на вакансии с зарплатой 28,1 тыс. руб. Это, в свою очередь, лишь на 3,1 тыс. руб. превышает показатели 2019 года. Так, за последний год разрыв между зарплатами, на которые приглашают мужчин и женщин, увеличился с 10 тыс. до 11,8 тыс. руб.

В сфере «бухгалтерия» в регионе мужчин чаще приглашают на зарплату в 25 тыс. руб. (женщин — на 26 тыс.). В сферах «искусство, масс-медиа», «страхование» и «спорт, красота» и женщин, и мужчин приглашают на вакансии с одинаковой зарплатой — 45 тыс. руб., 30 тыс. руб. и 25 тыс. руб. соответственно.

Среди тех профессиональных сфер, где мужчин обычно приглашают на более «дорогие» вакансии, нежели женщин, в Пермском крае лидирует «высший менеджмент». Мужчинам там предлагают в среднем на 55 тыс. руб. больше (115 тыс. руб.). На втором месте — «добыча сырья»: разница составляет 45 тыс. руб. (85 тыс. руб.).

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