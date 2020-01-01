В Пермском крае число новых случаев заражения COVID-19 сокращается десятые сутки подряд Но общее количество инфицированных превысило 45 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 240 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, динамика по числу новых заражений сокращается десятые сутки подряд. Об этом сообщает ВЕТТА.

Также за сутки выздоровели 303 человека, 11 — скончались (семеро — непосредственно от вируса, четверо — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, с начала пандемии в регионе зафиксировано 45 118 случаев заражения COVID-19, 37 372 — вылечились, 2797 — скончались (1647 — непосредственно от коронавируса, 1150 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 2709 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 74 инфицированных, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях региона составляет 47,4%.

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