Мария Сыропятова Мэрия Перми готова потратить на капремонт Комсомольского проспекта ещё 881 млн руб. Работы касаются замены дорожного покрытия и деревьев Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 19 февраля, администрация Перми объявила ещё один аукцион на капитальный ремонт Комсомольского проспекта. Согласно данным портала госзакупок, максимальная стоимость контракта составляет 881 млн руб.

При этом, согласно техническому заданию, на эти средства предлагается отремонтировать только часть Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до Комсомольской площади (включая площадь). Среди работ — ремонт проезжей части, бульвара, тротуаров и замена части зелёных насаждений. Срок исполнения работ — 31 мая 2023 года.

Напомним, что в октябре 2020 года контракт на капитальный ремонт части Комсомольского проспекта заключён с ООО «Асфальтобетонный завод №1». Причём, согласно техзаданию, он предполагал ремонт проезжей части от ул. Монастырской до ул. Революции. Срок выполнения работ по контракту — 1 сентября 2022 года. Согласно данным портала госзакупок, часть работ выполнена и сдана, а подрядчику 101,5 млн руб. уже выплачены городским бюджетом.

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