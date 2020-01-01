Алиса Окулова За гибель трёх вахтовиков в Пермском крае работодателя оштрафовали на 1 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

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Государственная инспекция труда в Пермском крае оштрафовала коммерческую организацию на 1 млн руб. за нарушения требований охраны труда, которые повлекли гибель трёх работников. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой Госинспекции по труду.

Основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Она выразилась в нарушении минимального допустимого размещения бензогенератора, требований безопасности при эксплуатации передвижных электростанций, правил охраны труда и должностных инструкций при производстве работ. Смерть работников наступила от отравления угарным газом.

Как сообщили в Госинспекции по труду: «В настоящее время юридическое лицо уплатило административные штрафы за нарушение требований трудового законодательства на общую сумму более 1 млн руб.».

Напомним, 21 января 2021 года трёх работников ООО «КРС Сервис» нашли погибшими в вагоне-вахтовке в районе деревне Шишкино, на Тазмерском нефтяном месторождении, принадлежащем ООО «Сиал». Все работники были вахтовиками, которые приехали из Татарстана для работы на нефтяном месторождении. Это 43-летний мастер, 45-летний бурильщик, 48-летний машинист подъёмника. Также в вагоне без сознание обнаружили 23-летнего помощника бурильщика. Его госпитализировали.

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