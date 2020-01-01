Елена Синица Конкурс по выбору главы в Александровске состоится 1 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Несмотря на сложную политическую ситуацию, выборы главы Александровского муниципального округа состоятся 1 апреля. Об этом на пресс-конференции на площадке «Комсомольской правды» 19 февраля сообщили председатель думы Александровского муниципального округа Людмила Белецкая и депутат думы Ольга Лаврова.

«Каждый депутат несёт ответственность за те наказы, которые были услышаны от населения округа. В нашем случае мы слышали от населения о необходимости в смене действующей власти. Не очень эффективная работа требовала вливания свежих мыслей, свежих идей, направлений в работе. К сожалению, не все единодушны в этом мнении — мнения депутатов разделились. С октября пять депутатов просто не стали приходить на заседания думы, чтобы сорвать выборы главы», — поясняет председатель думы Александровского муниципального округа Людмила Белецкая.

Как отмечает Белецкая, на данный момент к работе вернулись двое из пяти депутатов, в связи с чем был объявлен новый конкурс по избранию главы. Подать заявки можно с 24 февраля до 25 марта.

По словам Ольги Лавровой, срывы выборов связаны с тем, что «бывший руководитель района (ред. — Александр Шицын) любыми способами и методами пытался удержать исполнительную власть Александровска в своих руках».

Помимо этого, Ольга Лаврова сообщила, что на депутатов, не согласных с позицией экс-главы, оказывается активное давление. В том числе — препятствие попаданию в здание думы, беспричинное увольнение депутата с должности руководителя муниципального учреждения, с ним же ранее проводились беседы «для наставления на путь истинный» при голосовании на выборах главы. Также на одного из депутатов было оказано давление, после которого он принял решение выйти из состава думы.

Напомним, в январе депутаты изменили положения о проведении конкурса. Для проведения заседания по выборам главы необходимо присутствие не двух третей от общего числа (десять человек), а половины (то есть восьми). Ранее, напомним, главу не удавалось выбрать по причине отсутствия кворума.

Конкурс объявлен уже в пятый раз с осени 2019 года, когда был образован Александровский муниципальный округ.

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