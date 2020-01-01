Вмешательство краевых властей помогает решать проблемы ЖКХ и благоустройства Поделиться Поделиться Твитнуть

На основе всех зафиксированных обращений жителей в соцсетях к властям края в Прикамье формируется «тепловая карта» проблем региона. Руководство Прикамья будет использовать данные карты для принятия решений по существующим вопросам, сообщает сайт губернатора и правительства края.

В частности, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вмешался в ситуацию, в которую попали жители дома в Кировском районе Перми. В результате поломки в системе отопления температура в квартир упала до +6°С. При этом жители получили счёт за отопление в размере 7 тыс. руб.

О ситуации в личном сообщении в аккаунт главы Прикамья написала жительница дома. Губернатор дал поручение министерству ЖКХ региона оперативно отработать этот вопрос с Пермской сетевой компанией. В тот же день ремонтная бригада устранила поломку, отопление вновь заработало должным образом и температура в доме поднялась до нормативных показателей.

Для получения обратной связи от жителей глава Пермского края Дмитрий Махонин принимает обращения не только в социальных сетях, но и во время прямых эфиров.

Сообщения и жалобы интернет-пользователей в других открытых группах и пабликах Пермского края внимательно отслеживают специалисты Центра управления регионом. Центр был создан для того, чтобы у граждан и органов власти всех уровней была возможность быстро и в удобной форме через социальные сети и другие открытые источники в интернете общаться и оперативно решать как частные, так и системные вопросы. После публикации сообщений жителями специалисты ЦУРа доводят их до исполнителей, краевых и муниципальных властей региона, чтобы людям в сжатые сроки была оказана необходимая помощь. По всем жалобам ведётся контроль сроков предоставления обратной связи и её качества.

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