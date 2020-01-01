Игорь Комаров: « В Пермском крае были отработаны наиболее комплексно и эффективно меры поддержки бизнеса » Поделиться Поделиться Твитнуть

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров дал высокую оценку усилиям властей Прикамья по поддержке бизнеса региона в период пандемии. Об этом по итогам совещания при полпреде сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что сегодня особое внимание уделяется вопросам стабилизации ситуации, вызванной пандемией коронавируса. С весны 2020 года в крае реализуется комплекс мероприятий, направленных на борьбу с инфекцией. Сейчас в 73 пунктах вакцинации по всему региону продолжается иммунизация населения.

В ходе совещания особенное внимание было уделено состоянию экономики, на которой отразилась ситуация с пандемией коронавируса.

Прикамье стало одним из первых российских регионов, где были разработаны и внедрены региональные механизмы поддержки бизнеса: за время пандемии было принято три пакета мер поддержки, которые коснулись 35 отраслей. Всего за 2020 год на финансовую помощь предприятиям, компаниям и индивидуальным предпринимателям из бюджета региона направлено более 1 млрд руб. Численность занятых в поддерживаемых отраслях экономики составляет 190 тыс. человек.

Игорь Комаров, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе

— В Пермском крае были отработаны наиболее комплексно и достаточно эффективно меры поддержки бизнеса, особенно в тех отраслях, которые наиболее пострадали в пандемию. Негативное влияние факторов пандемии и изменения мировой конъюнктуры во многом были компенсированы принятыми мерами. Разработанные региональным правительством меры поддержки муниципалитетам — это тот опыт, который может быть использован и в других регионах. Я уверен, что он окажет позитивное влияние на состояние финансов муниципалитетов и тех программ, которые именно для людей и именно для населения.

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