Проект «С детьми не разводятся» получил поддержку краевых властей Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото ОО НАСМНОГО

Проект «С детьми не разводятся», стартовавший в 2020 году по инициативе общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО», набирает обороты. В середине февраля состоялось совещание руководителей проекта с органами ЗАГС и минсоцразвития Пермского края. По итогам встречи приняты важные решения, которые смогут расширить возможности поддержки людей, оказавшихся в тяжёлой семейной ситуации.

Напомним, проект «С детьми не разводятся» призван помочь семьям сохранить человеческие отношения даже после развода, пережить потерю одного из родителей, урегулировать юридические споры. Всё это необходимо, в первую очередь, ради детей, которые тяжелее всех переживают семейные конфликты и развод родителей. Проект был признан актуальным, и его поддержали администрация губернатора Пермского края, краевое министерство социального развития, ЗАГС, министерство образования и науки и проект «Крепкая семья» партия «Единая Россия» в Пермском крае. В сотрудничестве с такими партнёрами работа общественников стала очень эффективной.

Статистика фиксирует тревожные цифры: от 65% до 85% всех браков заканчиваются разводом. Ему предшествует период напряжённых отношений в семье, конфликтов и ссор, а иногда и чего похуже. Как говорит руководитель общественной организации «НАСМНОГО» Ирина Ермакова, опыт общения с десятками обратившихся со своими проблемами женщин показал, что спектр семейных проблем настолько широк, а каждая ситуация настолько индивидуальна, что необходимо расширять сотрудничество с органами соцзащиты.

Ирина Ермакова:

— Приведу конкретный пример. Ко мне обратилась женщина, сообщив, что имеются «проблемы во взаимоотношениях» с мужем. В ходе общения с психологами выяснилось, что среди этих проблем — возможно, рукоприкладство. Кроме того, махинации: муж продал совместную собственность, а на вырученные деньги купил недвижимость, оформив её на третье лицо. То есть ситуация явно требует не только консультации психолога и юриста, а ещё и привлечения социальных служб, прокуратуры. И таких случаев, когда возможностей наших юристов и психологов для решения проблемы недостаточно, очень много. В результате мы договорились, что в подобных ситуациях с согласия самих обратившихся мы передаём их на сопровождение в органы минсоцразвития, для работы с социальными участковыми и представления интересов в других ведомствах.

Действительно, в разных ситуациях требуется помощь компетентных организаций. Скажем, юристы проекта могут помочь написать заявление в правоохранительные органы, но представлять интересы в суде — уже нет, для этого нужна адвокатская лицензия. Или заявивший о проблеме человек живёт в Красновишерске, Кудымкаре или иных территориях. Специалисты проекта находятся в Перми, и заниматься сопровождением проблемной семьи должны органы соцзащиты на месте.

При этом Ирина Ермакова подчёркивает: в рамках проекта «С детьми не разводятся» будет по-прежнему осуществляться юридическая и психологическая помощь всем обратившимся. Более того, количество людей, желающих получить поддержку, постоянно растёт. Поэтому будет расширен штат психологов — с тем, чтобы ускорить работу по обращениям.

«Сегодня мы отвечаем на заявку в течение одного-двух дней. Но бывают ситуации, когда помощь или консультация нужны срочно. Поэтому скоро мы будем отвечать на запросы за считанные часы», — говорит Ирина Ермакова.

Оставить заявку на юридическую консультацию или консультацию психолога можно по адресу электронной почты: mpk59@yandex.ru с темой письма «С детьми не разводятся» или через личные сообщения группы ВК https://vk.com/nasmnogo59 . В заявке нужно оставить контактные данные. Все консультации ведутся бесплатно и строго конфиденциально.

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