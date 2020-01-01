Успейте купить квартиру с шикарным видом на город в «Доме на Бульваре» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

«Дом на Бульваре» — новый привлекательный объект от группы компаний ПЗСП. Дом расположен в удачном месте, с шикарным видом на весь город. Квартиры на верхних этажах имеют впечатляющий вид из окон, поэтому они пользуются особенной популярностью у покупателей, отмечают в пресс-службе компании.

Для комфорта жителей в «Доме на Бульваре» разработано интересное решение по организации придомовой территории: здесь будет реализована концепция двора без машин. Суть её в том, что пешеходные транспортные потоки планируется разделить: большая наземная парковка — со стороны бульвара Гагарина, детская и спортивная площадки, видовая прогулочная зона — со стороны города.

Генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин: «При проектировании объекта мы уделили особое внимание плану благоустройства придомовых территорий, чтобы будущим жителям нашего дома было уютно и комфортно. Для этого мы реализуем здесь концепцию двора без машин, также планируем организовать вблизи дома прогулочную зону, доступную для всех жителей города».

Ещё одна особенность дома — сквозные подъезды: один выход будет вести к игровой и спортивной площадке, другой — к парковке, что позволит сделать игры и занятия спортом во дворе безопасными. К слову, о безопасности — для её обеспечения застройщик установит в «Доме на Бульваре» видеонаблюдение в лифтах, в холлах и вокруг дома, а также домофоны с системой распознавания лиц, которые будут работать уже при заселении.

Кстати, на первом этаже дома предусмотрены коммерческие помещения для детского сада, магазинов и организаций сферы услуг — помещения для бизнеса уже вышли в продажу.

Строительные работы на объекте начались в конце 2020 года. Дом будет сдан двумя пусковыми комплексами: в 4-м квартале 2022 года в эксплуатацию будут введены первый и второй подъезды, а в 1-м квартале 2023 года — третий и четвёртый.

Выбрать свою новую квартиру можно на сайте pzsp.ru или по телефону 8-800-300-7977.

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой «Бульвар Гагарина, 18».

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