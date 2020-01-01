Алиса Окулова
Минтруд сможет направлять неиспользованные средства маткапитала на накопительные пенсии
Средства можно будет перенаправить на другие цели в течение полугода
Правительство России приняло проект постановления, согласно которому Минтруд утвердит правила направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. По данным Пенсионного фонда, по состоянию на начало 2021 года 2,5 млн семей ни разу не воспользовались средствами материнского капитала.
Напомним, в декабре прошлого года президент России подписал закон о возможности отзывать маткапитал с формирования накопительной пенсии в течение полугода с момента поступления средств и перенаправить средства на другие цели.
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