Алиса Окулова

Минтруд сможет направлять неиспользованные средства маткапитала на накопительные пенсии

Средства можно будет перенаправить на другие цели в течение полугода

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маткапитал

Фото из архива

Правительство России приняло проект постановления, согласно которому Минтруд утвердит правила направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. По данным Пенсионного фонда, по состоянию на начало 2021 года 2,5 млн семей ни разу не воспользовались средствами материнского капитала.

Напомним, в декабре прошлого года президент России подписал закон о возможности отзывать маткапитал с формирования накопительной пенсии в течение полугода с момента поступления средств и перенаправить средства на другие цели.

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