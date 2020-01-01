Дмитрий Сазонов: « Принятые поправки в сфере обращения криптовалют дают возможность легализовать рынок » Поделиться Поделиться Твитнуть

В среду, 17 февраля, Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении налогообложения в сфере обращения криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

«Согласно документу, цифровая валюта признаётся имуществом, при этом доходы от операций с ней будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ, — уточняет тонкости вносимых в Налоговый кодекс РФ поправок депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Сазонов. — Этот законопроект даёт возможность легализовать историю с рынком цифровых валют. В основе идеи — контроль рынка цифровых активов, введение необходимости декларирования и введения налоговой ответственности. Под налогообложение, кстати, попадут операции за налоговый период 2021 года».

Цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а осуществление операций, связанных с её обращением, не будет признаваться объектом обложения налогом на добавленную стоимость.Налоговые органы при этом получают право при подозрении в нарушении налогового законодательства потребовать у банковских организаций отчёты по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой.

Ко второму чтению законопроект будет проработан вместе с поправками в Гражданский кодекс.

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