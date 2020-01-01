Полпред президента Игорь Комаров прибыл в Пермь с двухдневным визитом В программе — обсуждение экономики в период пандемии и посещение Березников Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Комаров и Дмитрий Махонин

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермь 19 февраля прибыл полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Как отметили в пресс-службе губернатора, он уже провёл рабочую встречу с Дмитрием Махониным.

Предметом обсуждения стало состояние экономики в период пандемии.

В субботу, 20 февраля, запланирована поездка Комарова в Березники, где предметом обсуждения станет переселение жителей из аварийного жилья, а также инспекция строительства ЖК «Любимов».

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