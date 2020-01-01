«Азот» отгрузил рекордные тонны продукции Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» установлен рекорд отгрузки сыпучих азотных удобрений — 188 522 т в месяц. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В рекордную цифру вошли порядка 107 тыс. т гранулированной аммиачной селитры, более 53 тыс. т карбамида. Остальное — около 28,5 тыс. т — это продукция цехов водоустойчивой аммиачной селитры и нитрит-нитратных солей.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Всего за 10 лет отгружаемые объёмы по некоторым продуктам увеличились в полтора раза. В 2010 году завод производил отгрузку 1700 тыс. т сыпучей продукции в год, сейчас — около 2 млн т.

Виктор Переходов, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по коммерческим вопросам:

— Многие процессы в цехе погрузки продукции, который установил рекорд, автоматизированы. В трёх пунктах установлены комплексы механической погрузки вагонов, персонал работает на современных фасовочных установках. В работу внедрены тягово-маневровые устройства для передвижения вагонов, которые обеспечивают длительную бесперебойную работу процессов погрузки. Автоматизация процесса погрузки позволяет уменьшить время фасовки и упаковки. На заводе ежегодно реализуются инвестпроекты и мероприятия капитальных вложений, что позволяет предприятию работать качественно и бесперебойно.

Напомним, готовую сыпучую продукцию филиал «Азот» упаковывает в мешки объёмом 25 кг и 50 кг, в мягкие контейнеры объёмом 500 кг, 850 кг и 1000 кг, а также отгружает насыпью в вагоны. Далее отправляет её российским потребителям, а также в почти два десятка стран мира.

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