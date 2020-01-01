Пермский филиал холдинга «УРАЛХИМ» в 2021 году увеличит производство своей продукции до 883 тыс. т Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В 2021 году объём производства продукции филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» вырастет до 883 тыс. т, что на 7% больше показателей, достигнутых в 2020 году. Об этом на пресс-конференции рассказал директор компании Алексей Аверьянов.

Ожидаемый рост объёмов производства в 2021 году и стабилизация относительно показателей 2018–2019 годов — результат инвестиций компании в модернизацию производства.

«В 2020 году объём вложений составил 1 млрд 356 млн руб., что в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом, — рассказал Алексей Аверьянов. — Главным вызовом в 2020 году стал коронавирус. К капитальному ремонту готовились три года, а перенести работы было невозможно. График работы подрядчиков расписан на несколько лет вперёд». Остановочный ремонт 2020 года в филиале «ПМУ» стал самым продолжительным за последнее десятилетие. Было проведено более семи тысяч работ. По словам Алексея Аверьянова, самый большой объём работ был связан с модернизацией печей риформинга. Кроме того, усилия компании были направлены на развитие фасовки карбамида, в результате более половины объёма (около 1000 т в сутки) фасуется и грузится в полувагоны.

Мировые цены на основную продукцию предприятия за последние два года показывают негативную динамику: с 2018 года стоимость аммиака упала на 52%, а карбамида — на 9%. В этих условиях, по мнению Алексея Аверьянова, сохранение объёмов выручки компании возможно только через повышение эффективности производства и работы каждого сотрудника.

«К цифровизации производства нас подталкивают наши потребители, — отметил Алексей Аверьянов. — Аграрно-промышленный сектор сделал качественный шаг вперёд за несколько лет в этом направлении». Среди проектов в этой сфере — модернизация информационно-технологической системы с встраиванием в единую MES-систему холдинга «УРАЛХИМ», внедрение информационной системы TOXI-Прогноз для цифрового моделирования вариантов развития события в случае нештатных ситуаций, а также развитие носимых сотрудниками устройств для повышения их личной эффективности и безопасности на производстве. Новация этого года — цифровой анализатор грануляционного состава карбамида. Эта разработка будет включена в процесс производства в апреле 2021 года.

В 2021–2022 годах в планах у компании — продолжение развития в филиале «ПМУ» направления фасовки карбамида в мягкие контейнеры. Среди других задач — завершение строительства корпуса бытовых помещений, проведение ревизии технологического оборудования, замена грохота в цехе карбамида, а также строительство пункта подготовки полувагонов. В 2021 году инвестрасходы запланированы в размере 536 млн руб.

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