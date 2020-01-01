Суточные показатели новых заражений COVID-19 в Прикамье вернулись к данным трёхмесячной давности За сутки выявлено 243 случая Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 243 новых случая заражения COVID-19. Последний раз подобные показатели фиксировались 17 ноября 2020 года.

За сутки также выздоровели 269 человек, скончались — 12 (девять — непосредственно от коронавируса, трое — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 44 878 случаев заражения, 37 069 человек вылечились, 2786 — скончались (1640 — непосредственно от коронавируса, 1146 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 2887 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 64 инфицированных, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях региона составляет 44%.

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