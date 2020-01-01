Алиса Окулова На проведение финала Кубка мира по прыжкам с трамплина в Чайковском выделят 13 млн. руб. Из них 5 млн руб. — на информационное сопровождение Поделиться Поделиться Твитнуть

СК "Летающий лыжник" tramplin.perm.ru

Проведение и информационное сопровождение финала Кубка мира среди женщин по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском оценили в 13 млн руб. Информация об этом размещена на сайте гозакупок.

Подать заявки на участие в аукционах можно до 26 февраля. Максимальная цена контракта на организацию и проведение соревнований составляет 8,8 млн руб., а информационное сопровождение оценено в 5 млн руб. Победителя определят 2 марта.

Финал пройдёт на базе Чайковского федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» с 25 по 29 марта. Исполнитель должен организовать приём, размещение, питание, трансфер и остальной сервис для участников, судей и представителей FIS, провести церемонию открытия, соревнования и наградить победителей. Необходимо также поставить сувенирную продукцию и обеспечить трансляцию соревнований на федеральном телеканале.

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