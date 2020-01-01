Елена Синица Предоставление налогового вычета могут упростить Поделиться Поделиться Твитнуть

РИА Новости

Жителей России могут освободить от необходимости лично подавать декларацию по форме 3-НДФЛ для получения ряда налоговых вычетов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подготовило правительство РФ. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В том числе это коснётся имущественных (по расходам на покупку жилья и погашение процентов по целевым займам) и инвестиционных вычетов (по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте).

Кроме того, проект закона предусматривает автоматизацию процессов налогового администрирования.

Если законопроект поддержат, заполнять налоговую декларацию и приносить в налоговую службу документы, подтверждающие право на вычет, не понадобится. Налоговый орган самостоятельно проверит, положена ли налогоплательщику данная льгота, с помощью автоматизированной системы ФНС.

«Данные правила позволят значительно сократить сроки получения налоговых вычетов гражданами. Для этого им достаточно будет подать заявление через личный документ и не предоставлять никаких подтверждающих документов», — пояснил статс-секретарь и заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

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