Алиса Окулова Пермский край занял 48-е место в рейтинге регионов по качеству жизни Третий год Прикамье почти не передвигается в рейтинге Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край занял 48-ю позицию в рейтинге качества жизни среди 85 российских регионов. Об этом сообщает исследование агентства РИА Рейтинг. Последние пять лет рейтинг Пермского края имеет тенденцию к понижению. Так, если в 2015 году регион занимал 41-е место в рейтинге, то в 2020 году он опустился до 48-го места и набрал 44,9 балла. Однако в 2019 году край занимал 49-ю позицию.

Наиболее проблемными для Пермского края являются вопросы жилищных условий (65-е–66-е места), демографической ситуации (76-е место), здоровья (68-е место) и уровня образования населения (77-е место), а также обеспеченности граждан объектами социальной инфраструктуры. Каждый показатель имеет отрицательную динамику по сравнению с предыдущими годами.

Следует отметить, что по некоторым показателям в этом году отмечена положительная динамика. Улучшились позиции края по занятости населения и рынку труда (уровень безработицы в 2017 году — 53, в 2020 — 40, доля населения, ищущего работу более трёх месяцев, в 2019 году — 63, в 2020 году — 36).

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