Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти выходные, с 19 по 23 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

19 февраля с 04:40 до 20 февраля, 03:30 TheatreHD покажет запись спектакля Франко Дзеффирелли «Тоска» (16+). В главных ролях Хильдегард Беренс, Пласидо Доминго и Корнелл Макнил.

Пермский академический театр оперы и балета

19 февраля в 19:00 Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на концерт-презентацию нового хора Parma Voices (16+). В первой концертной программе коллектива — произведения Феликса Мендельсона-Бартольди, Густава Холста, Николая Сидельникова и Франка Мартена.

19 февраля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Лувр в эпоху Возрождения» (12+). Стоимость 200 рублей.

19 февраля в 22:00 концерт Глеба Самойлова и The Matrixx (18+) пройдет и в офлайне, и в онлайне: выступление состоится на сцене ДК имени Горбунова (Москва) и будет транслироваться на сайте Lookport. Стоимость билетов 450 рублей.

С. Плющева, «Заснежило». 2001г

Центральный выставочный зал

С 20 февраля Центральный выставочный зал приглашает на выставку работ выпускников и преподавателей УФРАЖВИЗ Ильи Глазунова «Россия. История без слов» (0+).

С 20 февраля Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку к 120-летию со дня рождения Милицы Нечкиной (16+). На выставке представлены книги и статьи из журналов с 1922 по 2019 год: труды и работы Нечкиной по истории России, о движении декабристов, дневники, школьные учебники под авторством Милицы Нечкиной, библиография, статьи о ней.

20 февраля в 01:00 группа 311 (18+) исполнит свой третий альбом «311», также известный как «Blue Album», от начала до конца. Именно он вывел музыкантов 311 в звёзды: пластинка разошлась трёхмиллионным тиражом, а синглы «Down» и «All Mixed Up» заняли высокие позиции в чарте Billboard Alternative Airplay. В 2020 году альбом отметил 25-летний юбилей. Стоимость билетов 20 долларов.

20 февраля с 04:40 до 21 февраля, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Дон Жуан» (16+). В главных ролях Сэмюэл Рэми, Карита Маттила и Ферруччо Фурланетто.

20 февраля в 07:00 легендарная панк-певица и поэтесса Патти Смит отметит 50-летие сотрудничества с гитаристом Ленни Кэем (18+). Стоимость билетов 10 долларов.

20 февраля в 12:00 Краевая библиотека им. Горького приглашает на заседание разговорного клуба на испанском языке (16+). Тема «День Святого Валентина».

20 февраля в 18:00 группа «Ария» (18+) проведёт трансляцию концерта в честь переиздания альбома «Крещение огнём».

21 февраля с 04:40 до 22 февраля, 03:30 TheatreHD покажет «Кармен» (16+) в постановке Франко Дзеффирелли. В главных ролях Вальтрауд Мaйер, Пласидо Доминго и Анжела Георгиу.

21 февраля в 19:00 в Частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт камерного оркестра Пермской оперы (6+). В программе: Иоганн Себастьян Бах — Fuga (Ricercata) a 6 voci из «Музыкального приношения», Альбан Берг — Лирическая сюита для струнного оркестра и Антон Веберн — Медленная часть для струнного квартета. Дирижёр — Артём Абашев.

21 февраля в 19:00 в Артлаборатории «MyBestMe» (ул. Революции, 20) группа «Смирный и друзья» приглашает на свой первый акустический концерт «Скоро весна» (6+).

21 февраля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Шедевры Эрмитажа» (12+). Стоимость 200 рублей.

21 февраля в 23:00 в спортивном комплексе «Олимпия» пройдёт необычный спектакль-перформанс «Пермское море» (16+). Спектакль исследует миграцию молодёжи из Пермского края, а главным в нём станет не текст, а звуковая ткань, созданная из дыхания перформеров во время физической нагрузки прямо во время спектакля.

22 февраля в 18:00 Органный концертный зал приглашает на концерт Трио Александра Маслова «Классика in Jazz» (6+).

23 февраля с 04:40 до 24 февраля, 03:30 TheatreHD покажет оперу Верди «Трубадур» в постановке Дэвида Маквикара (16+). В главных ролях Дмитрий Хворостовский, Сондра Радвановски, Марсело Альварес.

23 февраля в 15:00 киноцентр «Премьер» покажет военную драму Игоря Копылова «Ржев» (16+)

23 февраля в 17:00 телеканал «Ветта» покажет концертную программу «Защитники Отечества — надёжный щит страны!» (0+). В праздничном телемарафоне принимают участие творческие коллективы ДК им. Солдатова: народный театр танца «Юность», эстрадный ансамбль «Капельки», народный музыкальный театр «Орфей», Прикамский народный хор, ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», а также пермские артисты Игорь Муравьев, Юлия Устинова, Татьяна Вшивкова, Александр Тыщик, Валерия Шешукова, хореографический ансамбль «Солнечная радуга», сводный хор «Солнечная капель», вокальный проект «НИЛ», «Хорус-квартет», танцевальная команда «Scotch».

23 февраля в 18:00 Пермский академический Театр-Театр приглашает на спектакль-исследование на тему пьесы Островского «Таланты и поклонники» (16+).

23 февраля в 20:00 театр «Сцена-Молот» приглашает на спектакль про время и власть «Сатурн» (16+).

До 23 февраля «Пермская ярмарка» приглашает на Ярмарку народных промыслов (0+). Пермский дом народного творчества представит на ярмарке V Открытый фестиваль традиционного ткачества «Весна. Кросна».

Библиотека им. Горького

До 1 марта Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку снимков стрит-арта Ольги Писцовой «Логические надстройки» (16+).

До 3 марта в Пермской арт-резиденции проходит персональная выставка Юрия Жаркова «Поленница» (0+). Экспозиция представит работы из дерева, созданные в течение 2020 года.

До 5 марта в Пермской арт-резиденции проходит выставка «Мы родом из детства» (6+). Выставка представлена 12 участниками студии рисования для взрослых «Магия цвета».

До 7 марта галерея «Пермский период» приглашает на персональную выставку Ольги Пешковой «Тотальная акварель» (6+). В своих работах Ольга Пешкова выступает как художник лирическо-поэтического городского и ландшафтного пейзажа.

До 7 марта музей PERMM приглашает на фотовыставку «Внимания» (12+). 14 пермских подростков рассказывают 14 историй о мире, в котором они живут, и о самих себе. Форма высказывания — портреты, ставшие итогом работы с психологом Анастасией Механошиной и визуальным выражением серьезных размышлений.

До 31 марта библиотека им. Пушкина приглашает на выставку произведений психолога и художника Анны Амирхановой «Свет и нежность» (12+).

До 4 апреля музей современного искусства PERMM приглашает на выставку Александра Бродского «Дар» (12+). В экспозиции представлены звёздные объекты и инсталляции художника — «Окна и фабрики» (2009), «Ночь перед наступлением» (2009), «Дорога» (2010), «Предпоследний день Помпеи» (фрагмент инсталляции «Точки схода», 1997), «Живой уголок» (из проекта «Населенный пункт, 2007) и «Чайный домик» (1991).

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