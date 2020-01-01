Компания «РТ Лайн» проведёт акцию в День защитника Отечества Поделиться Поделиться Твитнуть

С целью создания праздничного настроения у пассажиров компания «РТ Лайн» проведёт акцию в День защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба компании.

23 февраля всех пассажиров, предъявивших кондуктору военный билет, ждёт сладкий сувенир от «РТ Лайн». Акция будет распространяться на автобусные маршруты №№ 1, 14, 32 и 67. Обращаем внимание, что акция не будет действовать на автобусном маршруте №4 в связи с тестированием бескондукторной системы оплаты проезда.

«День защитника Отечества — это праздник настоящих мужчин, обладающих мужеством и самоотверженностью, любящих Родину, уважающих её историю.

В этот день мы хотели бы уделить особое внимание тем мужчинам, кто отдал долг Родине, и вручить им небольшой сувенир в знак уважения», — сообщает руководство «РТ Лайн».

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