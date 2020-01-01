Алексей Дёмкин сообщил о начале регистрации на пятый «Пермский марафон» Он состоится 4 и 5 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 19 февраля открыта регистрация на пятый, юбилейный, «Пермский марафон». Запланированные даты проведения — 4 и 5 сентября. Об этом сообщил врио главы Перми Алексей Дёмкин в своём инстаграме.

Предварительно предусмотрена регистрация 12 тыс. участников на семь дистанций.

Пока меньше всего слотов отдано марафонской дистанции на 42,195 км — 750, больше всего — 3,2 тыс. — на дистанцию 10 км.

Участникам будут вручены традиционные медали, выполненные в стиле промыслового календаря древнекоми с изображением животных. «Символом» нынешнего марафона станет росомаха.

О своём участии в личном instagram-аккаунте уже заявил врио главы Перми Алексей Дёмкин.

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