Алексей Дёмкин сообщил о начале регистрации на пятый «Пермский марафон»
Он состоится 4 и 5 сентября
С 19 февраля открыта регистрация на пятый, юбилейный, «Пермский марафон». Запланированные даты проведения — 4 и 5 сентября. Об этом сообщил врио главы Перми Алексей Дёмкин в своём инстаграме.
Предварительно предусмотрена регистрация 12 тыс. участников на семь дистанций.
Пока меньше всего слотов отдано марафонской дистанции на 42,195 км — 750, больше всего — 3,2 тыс. — на дистанцию 10 км.
Участникам будут вручены традиционные медали, выполненные в стиле промыслового календаря древнекоми с изображением животных. «Символом» нынешнего марафона станет росомаха.
О своём участии в личном instagram-аккаунте уже заявил врио главы Перми Алексей Дёмкин.
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