Из Перми в Санкт-Петербург будет летать ещё одна авиакомпания На маршрут заявилась Smartavia Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На маршрут из Перми в Санкт-Петербург заявилась авиакомпания Smartavia. Первый вылет назначен на 29 марта. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу пермского аэропорта.

Полёты будут выполняться до пяти раз в неделю на Boeing 737-700.

Сейчас рейсы из Перми в Санкт-Петербург также выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».

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