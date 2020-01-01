В мэрии планируют ввести один новый автобусный маршрут и изменить конечные остановки двух других Изменения касаются маршрутов №30, №47 и введения маршрута №89 Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено компанией «РТ Лайн»

Администрация Перми подготовила проект постановления, согласно которому меняется схема движения двух автобусных маршрутов.

В частности, маршрут №30, который сейчас следует от ул. Куфонина до ул. Макаренко, планируется вернуть на Садовый с конечной остановкой «Микрорайон Садовый».

Маршрут №47 («Мачтобаза» — «Аэропорт Бахаревка») планируется продлить до Нагорного, то есть до остановки «Микрорайон Нагорный».

Кроме того, планируется введение нового автобусного маршрута №89 «Ул. Стахановская» — «Станция Осенцы». Связано это с тем, что временно закрывается трамвайный маршрут №2. Новый маршрут планируется использовать с апреля по июнь этого года.

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