Мария Сыропятова Железнодорожная станция Бисер признана объектом культурного наследия федерального значения Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Ансамбль «Станция II класса Бисер Горнозаводской железной дороги» включён в реестр объектов культурного наследия народов России. Приказ об этом выпустила Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. В число объектов ансамбля входят здания станции и водонапорной башни.

Вокзал станции в расположен в Горнозаводском городском округе по адресу ул. Советская, 26. Он признан редким и хорошо сохранившимся образцом вокзала II класса Горнозаводской железной дороги. Это сооружение хозяйственного назначения конца XIX — начала XX века «свидетельствует о развитии и становлении железных дорог на Урале».

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