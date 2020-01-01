Татьяна Сукрушева На пермской телебашне появится праздничная подсветка «Февромарт» Иллюминацию запустят в субботу, 20 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

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На пермской телебашне в субботу, 20 февраля, будет запущена праздничная архитектурно-художественная подсветка «Февромарт». Об этом сообщает сайт газеты «Пятница» со ссылкой на пермский филиал РТРС.

Демонстрация светового сценария на панно пермской телебашни приурочена ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Иллюминацию можно будет наблюдать с 20 февраля по 23 февраля и с 5 марта по 8 марта с 19:00 до 24:00.

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