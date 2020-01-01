Алиса Окулова В январе количество выданных кредитных карт в Прикамье сократилось на 9% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2021 года банки Пермского края выдали 13,5 тыс. кредитных карт. Это на 9% меньше, чем в январе прошлого года (тогда банки выдали 18,8 тыс. кредитных карт). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Снижение выдачи характерно для всех регионов страны, кроме Алтайского края, где оказалась положительная динамика (1,6%). При этом самую серьёзную динамику сокращения продемонстрировали Краснодарский край (-19,9%) и Москва (-18,8%). Наименьшая динамика зафиксирована в Кемеровской области (0%).

Генеральный директор НБКИ Алексей Волков:

— В необеспеченном кредитовании банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики. По этой причине они предоставляют кредитные карты, прежде всего, тем заёмщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне. В свою очередь, часть граждан не торопится возвращаться к «докарантинному» уровню потребления и кредитной активности.

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