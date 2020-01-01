«РТ Лайн» сообщает первые результаты тестирования системы бескондукторной оплаты проезда Поделиться Поделиться Твитнуть

В аукционной документации на заключение пятилетних муниципальных контрактов, на основании которых осуществляются пассажирские перевозки, предусматривался переход на бескондукторную систему оплаты проезда на городских маршрутах города Перми с 1 июля 2021 года. О результатах тестирования системы сообщают в компании «РТ Лайн»

К участию в пилотном проекте тестирования бескондукторной системы оплаты проезда было предложено три маршрута, среди которых автобусный маршрут №4, обслуживаемый «РТ Лайн».

С 1 февраля 2021 года на двух автобусных и одном трамвайном маршрутах запущен в тестовом режиме сбор оплаты без участия кондуктора. Это сделано для того, чтобы оценить готовность общественного транспорта города Перми к переходу на бескондукторную оплату проезда.

С 8 февраля стартовал второй этап тестового режима бескондукторной оплаты проезда, во время которого кондукторы перестали осуществлять сбор оплаты проезда. Они находятся в салоне автобуса для консультирования и помощи пассажирам. Сбор наличной оплаты и выдачу пересадочных талонов, по условиям тестирования системы, осуществляют водители.

Из трёх маршрутов, выбранных для пилотного тестирования, маршрут №4 является наиболее пассажиронапряжённым по сравнению с двумя другими. На долю ООО «РТ Лайн» и пассажиров данного маршрута выпало больше сложностей в процессе тестирования системы.

Службы компании ежедневно обрабатывают информацию по произведённым оплатам на маршруте №4. Статистически, оплату проезда за наличный расчёт совершают в среднем 10–15% пассажиров, от 40% до 50% пассажиров пользуются правом бесплатной пересадки.

Уже сейчас ясно, что для реализации полномасштабного проекта службам города и перевозчикам предстоит слаженная работа по подготовке программно-аппаратного комплекса приёма и обработки оплаты, корректировке транспортно-логистических решений и значительной разъяснительной работы.

На данный момент «РТ Лайн» совместно с МКУ «Гортранс» скорректировали расписание движения автобусов с целью увеличения времени нахождения транспортных средств на остановочных пунктах. Компания на постоянной основе проводит инструктажи и совещания и заручилась поддержкой более 85% водителей, работающих на маршруте, осознающих важность участие в пилотном проекте именно сейчас. Кроме того, водители маршрута №4 внесли предложения по организации работы контрольно-ревизорской службы непосредственно во время проверки оплаты проезда на линии.

ООО «РТ Лайн» работает в постоянном контакте с городскими службами и, опираясь на собственный опыт, подкреплённый анализом лучших практик внедрения бескондукторной системы оплаты проезда в других городах России, готовит обращение к главе города Перми с предложениями, в том числе по установке специального программного обеспечения на терминалы в салонах транспортных средств для упрощения оплаты проезда пассажирами.

«Безусловно, хочется минимизировать неудобства, и компания просит пассажиров с пониманием отнестись к реализуемому пилотному проекту. На первом этапе реализация масштабных проектов всегда сопряжена с рядом трудностей. Пилотный проект по тестированию новой системы оплаты проезда на трёх маршрутах, проводимый по инициативе организатора перевозок, позволяет заранее выявить подводные камни, с которыми придётся работать при переходе на бескондукторную систему оплаты проезда в общественном транспорте в масштабах всего города.

Со своей стороны компания приложит максимальные усилия для облегчения перехода на бескондукторную систему оплаты проезда как для пассажиров, так и для сотрудников компании», — говорит руководство «РТ Лайн».

«РТ Лайн» входит в холдинг «Ресурс Групп», специализирующийся на оказании услуг в сфере управления и обслуживания транспорта. Холдинг образован в 2008 году.

Сегодня «Ресурс Групп» управляет парком в 13 000 транспортных средств и имеет подразделения в более чем 60 городах РФ.

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