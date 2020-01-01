Пермскому краю на реализацию нацпроектов в 2020 году было выделено 17 млрд руб Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В 2020 году Прикамью на национальные и региональные проекты была выделена беспрецедентная сумма — 17 млрд руб. Эти данные в ходе заседания координационного совета при губернаторе Пермского края по реализации национальных проектов озвучил глава Прикамья Дмитрий Махонин, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Мы показали результат по реализации нацпроектов в 96%. Это и выше общероссийского показателя, и средний по Приволжскому федеральному округу — регион здесь занял шестое место. Но наша основная задача заключается не просто в расходовании средств, а в реализации проектов таким образом, чтобы жители не только в городах, но и в глубинке почувствовали изменения к лучшему.

В минувшем году в Пермском крае реализовывались 50 региональных проектов в рамках 13 национальных. Отметим, что по большинству из них удалось достичь запланированных результатов.

Важно, что 86% средств — а это более 13 млрд руб., на которые в территориях региона в течение года улучшали условия жизни людей, — были направлены из федерального бюджета. Полностью, на 100% использованы средства по таким значимым для региона нацпроектам, как БКАД, «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», а также проект «Культура».

В планах 2021 года — реализовать в Пермском крае 44 региональных проекта. Объём финансирования данных проектов только из федерального бюджета составит более 13 млрд руб. В рамках нацпроектов вводятся в эксплуатацию современные детские сады, в 164 школы планируются поставки компьютерного оборудования. В 14 муниципалитетах Прикамья создадут центры «Точка роста», в территориях будут открыты новые виртуальные концертные залы. Предстоят капитальные ремонты сельских домов культуры, продолжатся расселение жителей аварийного жилого фонда, строительство и ремонт автомобильных дорог.

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