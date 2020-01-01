Пермяки смогут бесплатно протестировать безлимитный интернет Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Жители Прикамья установили онлайн-рекорд: с начала года они стали скачивать в мобильном интернете на 40% больше, чем за аналогичный период в 2020-м. Такими данными поделились инженеры «МегаФона», которые ежедневно анализируют интернет-аппетиты населения региона по нагрузке базовых станций, сообщает пресс-служба компании.

Рост онлайн-трафика связисты объясняют удалённым режимом. Пандемия изменила рынок труда и сделала дистанционную работу главным трендом прошлого года. По подсчётам Минтруда, за последний год число сотрудников, перешедших на такую занятость, выросло в 110 раз. С начала этого года для многих онлайн-режим пока ещё сохраняется.

«Решение вопросов теперь мигрировало в онлайн-пространство, традиционные совещания сменили видеоконференции. Также мы отмечаем рост доли тяжёлого контента — вырос трафик на загрузку видеосервисов, онлайн-игр. Наибольшая динамика — традиционно в 4G: объём передачи данных в сетях LTE увеличился уже на 55% с начала этого года», — рассказал директор «МегаФона» в Пермском крае Илья Головнин.

Аналитики прогнозируют и дальнейший рост объёма интернет-данных в регионе. Для того чтобы пермякам хватило трафика на все задачи в глобальной сети, оператор запустил акцию.

Новое предложение «МегаФона» действует до начала весны — в период до 1 марта 2021 года пользователи, которые подключат тарифы «Без переплат», смогут пользоваться безлимитным интернетом в течение месяца бесплатно.

Подключиться к «МегаФону» можно в салонах связи, интернет-магазине оператора и в крупных розничных сетях — в «Детском мире», «ОфисМаге». Приобрести сим-карту предлагают и в 240 магазинах у дома в 34 населённых пунктах региона, в том числе в Перми, Березниках, Краснокамске, Кунгуре, Соликамске, Чайковском. Лысьве. Активировать такую сим-карту можно самостоятельно через специальное приложение

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