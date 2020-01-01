В Прикамье за сутки количество вылечившихся от COVID-19 превысило количество новых заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 245 новых случаев заражения COVID-19, то есть в регионе седьмые сутки подряд наблюдается снижение новых случаев инфицирования.

Также за сутки вылечились от COVID-19 248 человек, 15 инфицированных скончались (десять — непосредственно от коронавируса, пять — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе выявлено 44 635 случаев заражения, 33 800 человек выздоровели, 2774 — скончались (1631 — непосредственно от коронавируса, 1143 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 2977 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 62 инфицированных, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 44%.

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